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Samsung выпустит улучшенную версию Galaxy A70 с новой камерой

Официальный релиз должен состояться уже скоро
В сеть «слили» рекламный постер от Samsung, на котором изображена новая версия популярного смартфона Galaxy A70. Ожидается, что она получит 64-мегапиксельную камеру.

Недавно на рынок вышли другие обновлённые модели A-серии. А именно Galaxy A30s и A50s. Модель A70s представлена будет, скорее всего, уже совсем скоро.

Какой из представленных на постере смартфонов — Galaxy A70s, сказать трудно. Внешне они не отличаются от оригинального A70. Однако начинка у обновлённой версии будет намного интереснее.

91mobiles

Ранее в сети появились результаты теста в Geekbench некоего устройства с модельным номером, который кажется логичным продолжением номера A70. Журналисты предположили, что это и есть A70s. И если предположения верны, то смартфон станет первым у Samsung с камерой на 64 Мп.

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