Samsung выпустит улучшенную версию Galaxy A70 с новой камерой

Недавно на рынок вышли другие обновлённые модели A-серии. А именно Galaxy A30s и A50s. Модель A70s представлена будет, скорее всего, уже совсем скоро.

Какой из представленных на постере смартфонов — Galaxy A70s, сказать трудно. Внешне они не отличаются от оригинального A70. Однако начинка у обновлённой версии будет намного интереснее.