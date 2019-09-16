Samsung выпустит улучшенную версию Galaxy A70 с новой камерой

Недавно на рынок вышли другие обновлённые модели A-серии. А именно Galaxy A30s и A50s. Модель A70s представлена будет, скорее всего, уже совсем скоро.
Какой из представленных на постере смартфонов — Galaxy A70s, сказать трудно. Внешне они не отличаются от оригинального A70. Однако начинка у обновлённой версии будет намного интереснее.
91mobiles
Ранее в сети появились результаты теста в Geekbench некоего устройства с модельным номером, который кажется логичным продолжением номера A70. Журналисты предположили, что это и есть A70s. И если предположения верны, то смартфон станет первым у Samsung с камерой на 64 Мп.