Samsung высмеяла Apple за отсутствие "инноваций" в iPhone 14

Пристегните ремни перед презентацией Apple, ведь вы попадете в мир, где головы будут поворачиваться, но только не в вашу сторону. Где камера с самым высоким разрешением на смартфоне будет находиться в чьем-то кармане. И тот эпический лунный снимок, на который ставят все лайки, будет не вашим. Потому что эта инновация не скоро появится в ближайшем к вам iPhone. Она уже здесь, в Galaxy