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Samsung высмеяла Apple за отсутствие "инноваций" в iPhone 14

И всячески расхвалила свои продукты
На следующей неделе Apple официально анонсирует iPhone 14, но в нем не будет никаких инноваций или новых функций, считает Samsung. По этому поводу они выпустили ролик, где показали плюсы Galaxy S22 Ultra и Z Flip 4, отметив, что всего этого не будет на iPhone.
Samsung высмеяла Apple за отсутствие "инноваций" в iPhone 14

Новая реклама Samsung фокусируется на инновационных функциях Galaxy S22 Ultra и Z Flip 4. Это делается таким образом, что заставляет вас думать, что эти новые функции появятся в iPhone 14:

Пристегните ремни перед презентацией Apple, ведь вы попадете в мир, где головы будут поворачиваться, но только не в вашу сторону. Где камера с самым высоким разрешением на смартфоне будет находиться в чьем-то кармане. И тот эпический лунный снимок, на который ставят все лайки, будет не вашим. Потому что эта инновация не скоро появится в ближайшем к вам iPhone. Она уже здесь, в Galaxy

Samsung

И это не первый раз, когда Samsung троллит Apple перед ее мероприятиями и презентациями, вспоминает 9to5mac: одна из самых знаковых кампаний Samsung пришлась на 2017 год, когда компания без устали высмеивала вырез iPhone X, отсутствие разъема для наушников и многое другое.

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