Samsung высмеяла Apple за отсутствие "инноваций" в iPhone 14

Samsung высмеяла Apple за отсутствие "инноваций" в iPhone 14И всячески расхвалила свои продукты
Новая реклама Samsung фокусируется на инновационных функциях Galaxy S22 Ultra и Z Flip 4. Это делается таким образом, что заставляет вас думать, что эти новые функции появятся в iPhone 14:
Пристегните ремни перед презентацией Apple, ведь вы попадете в мир, где головы будут поворачиваться, но только не в вашу сторону. Где камера с самым высоким разрешением на смартфоне будет находиться в чьем-то кармане. И тот эпический лунный снимок, на который ставят все лайки, будет не вашим. Потому что эта инновация не скоро появится в ближайшем к вам iPhone. Она уже здесь, в Galaxy
И это не первый раз, когда Samsung троллит Apple перед ее мероприятиями и презентациями, вспоминает 9to5mac: одна из самых знаковых кампаний Samsung пришлась на 2017 год, когда компания без устали высмеивала вырез iPhone X, отсутствие разъема для наушников и многое другое.