Samsung забанили в тесте производительности Geekbench за махинации со скоростью работы процессора

Было обнаружено, что Samsung Game Optimizing Service (GOS), предназначенный для управления игровыми приложениями, чтобы не случилось перегрева, ограничивает производительность многих популярных неигровых приложений, включая Microsoft Office и Zoom.

Оказалось, что компания просто исключала названия бенчмарков, таких как 3DMark и Geekbench, из списка приложений, к которым GOS имел доступ. Но когда те были переименованы, сразу стало видно, как телефон ограничивает их производительность. С обновлением One UI 4.0 Samsung также затруднила пользователям отключение GOS.

Geekbench заявил, что компания использует манипуляции с тестами. Было обнаружено, что последние четыре модели серии Galaxy S — Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy S20 и Galaxy S10 — используют GOS, поэтому они были исключены из бенчмарка.