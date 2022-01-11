Samsung задержит выпуск своего мощнейшего процессора для смартфонов

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Samsung задержит выпуск своего мощнейшего процессора для смартфоновВозможно, из-за его неготовности
Многие ждут выхода нового процессора Samsung Exynos 2200, в первую очередь из-за его графики на базе AMD Radeon. Однако, возможно, нам придётся подождать немного дольше. Известный инсайдер Ice Universe заявил, что Samsung могла перенести дату запуска Exynos 2200.
Samsung в декабре показала трейлер, демонстрирующий игровую мощность чипсета, но не упомянула дату запуска. Тем не менее ожидалось, что компания представит процессор в ближайшие недели.
Как пишет Sammobile, нужно также учитывать, что выход серии смартфонов Galaxy S22 ожидается 8 февраля. Маловероятно, что Samsung представит и устройства, и SoC вместе. Поэтому следует ожидать, что процессор выйдет раньше. Инсайдер также добавил, что подразделение Samsung по разработке чипов переживает не лучшие времена.
Судя по слитым результатам тестов, Exynos 2200 будет отставать от Snapdragon 8 Gen 1, по крайней мере, в части центрального процессора. Эти недостатки могут быть одной из возможных причин задержки выпуска платформы.
Источник: Sammobile