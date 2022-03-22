Samsung захватила 88% рынка гибких смартфонов

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Samsung захватила 88% рынка гибких смартфоновУ компании почти нет конкурентов
Серии Samsung Galaxy Z Fold и Z Flip являются лидерами на рынке складных смартфонов. Похоже, их успех и недостаток конкурентов в этом сегменте обеспечили южнокорейской компании доминирующее положение.
Согласно отчёту исследовательской компании Omida, в 2021 году поставки складных смартфонов выросли на 309% по сравнению с прошлым годом. На долю Samsung пришлось более 88% отгрузок телефонов с гибким экраном.
Samsung Galaxy Z Flip 3 с 4,6 млн поставок стал ведущей моделью в мире. В прошлом году на её долю пришлось 52% рынка складных смартфонов. Вторым по объёму поставок стал Samsung Galaxy Z Fold 3. Samsung отгрузила 2,5 млн единиц устройства, что составляет 27%.
В 2021 году Huawei была вторым по величине OEM-производителем в категории складных смартфонов. С 0,9 млн отгрузок на него приходилась 10-процентная доля рынка.