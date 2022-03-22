Samsung захватила 88% рынка гибких смартфонов

Samsung Galaxy Z Flip 3 с 4,6 млн поставок стал ведущей моделью в мире. В прошлом году на её долю пришлось 52% рынка складных смартфонов. Вторым по объёму поставок стал Samsung Galaxy Z Fold 3. Samsung отгрузила 2,5 млн единиц устройства, что составляет 27%.

В 2021 году Huawei была вторым по величине OEM-производителем в категории складных смартфонов. С 0,9 млн отгрузок на него приходилась 10-процентная доля рынка.