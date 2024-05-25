Samsung заключала «опасные» контракты с независимыми сервис-центрами

Контракт обязывает сервисы немедленно разбирать все телефоны, отремонтированные с использованием запчастей с вторичного рынка, и уведомлять об этом Samsung. Это навязчивое соглашение также требует, чтобы ремонтные мастерские ежедневно загружали данные о ремонте в базу данных Samsung G-SPN, которая включает адреса клиентов, адреса электронной почты, номера телефонов и IMEI-номера устройств.

Эксперты раскритиковали опасный с точки зрения конфиденциальности контракт за чрезмерный сбор данных и контроль над ремонтными мастерскими. «Это вторжение в частную жизнь потребителя», — сказал Аарон Перзановски, профессор права из Мичиганского университета. Джон Бергмайер из Public Knowledge отметил потенциальный конфликт договора с Законом о гарантиях Магнусона-Мосса, который поддерживает использование деталей сторонних производителей.

Samsung статью 404media на момент написания материала не прокомментировали.