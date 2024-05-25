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Телефоны
Опубликовано 25 мая 2024, 03:00
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Samsung заключала «опасные» контракты с независимыми сервис-центрами

Конфиденциальность вышла из чата
Контракт Samsung с независимыми ремонтными мастерскими вызвал серьезные опасения по поводу конфиденциальности данных клиентов и практики ремонта. Согласно документу, полученному 404 Media, Samsung требует, чтобы эти мастерские передавали технологическому гиганту подробные данные о клиентах, включая имена, контактную информацию, идентификаторы телефонов и детали жалоб.
Samsung заключала «опасные» контракты с независимыми сервис-центрами
© Ferra

Контракт обязывает сервисы немедленно разбирать все телефоны, отремонтированные с использованием запчастей с вторичного рынка, и уведомлять об этом Samsung. Это навязчивое соглашение также требует, чтобы ремонтные мастерские ежедневно загружали данные о ремонте в базу данных Samsung G-SPN, которая включает адреса клиентов, адреса электронной почты, номера телефонов и IMEI-номера устройств.

Эксперты раскритиковали опасный с точки зрения конфиденциальности контракт за чрезмерный сбор данных и контроль над ремонтными мастерскими. «Это вторжение в частную жизнь потребителя», — сказал Аарон Перзановски, профессор права из Мичиганского университета. Джон Бергмайер из Public Knowledge отметил потенциальный конфликт договора с Законом о гарантиях Магнусона-Мосса, который поддерживает использование деталей сторонних производителей.

Samsung статью 404media на момент написания материала не прокомментировали.