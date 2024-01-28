Samsung заменила ИИ Google в китайских Galaxy S24

Ernie от Baidu — это большая языковая модель, способная понимать и генерировать текст на человеческом языке. Ожидается, что на смартфонах она будет обладать теми же возможностями, что и Gemini AI, включая перевод, обобщение и транскрипцию.

Переход на Ernie от Baidu — значительный шаг для Samsung, которая традиционно полагалась на технологии ИИ от Google. Однако это необходимый шаг для компании, чтобы сохранить конкурентное преимущество на китайском рынке.

Стоит также отметить, что Samsung — не единственная компания, которая обращается к Baidu за решениями в области ИИ. Другие компании, такие как Xiaomi и OPPO, также начали использовать технологии искусственного интеллекта Baidu в своих смартфонах.