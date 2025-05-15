Samsung заменит промежуточную линейку Galaxy S Plus на ультратонкие Edge: СМИ

Причина — слабые продажи. В этом году Samsung планирует продать 37,7 млн смартфонов серии S25, и только 6,7 млн из них приходится на версию Plus, тогда как Ultra — 17,4 млн, а обычная модель — 13,6 млн.

Если слух подтвердится, S26 Edge станет заменой S26+. Как и у Apple, которая, по слухам, откажется от iPhone Plus в пользу более тонкой модели iPhone 17 Air.

Стоит отметить, что пока это ранняя информация, и окончательное решение якобы ещё не принято.

Сам Samsung Galaxy S25 Edge имеет толщину всего 5,8 мм, что делает его самым тонким смартфоном Samsung на сегодняшний день, при этом вес устройства равен 163 граммам. Смартфон оснащён 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления от 1 до 120 Гц. В экране встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Основная камера двойная: главный модуль на 200 Мп, а также сверхширокоугольный объектив на 12 Мп с углом обзора 120°. Фронтальная камера имеет разрешение 12 Мп. Все камеры поддерживают запись видео в 4K при 60 кадрах в секунду, основной сенсор также умеет снимать в 8K при 30 кадрах в секунду. В основе смартфона лежит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite.