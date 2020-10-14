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Samsung запатентовала гибкий смартфон экраном наружу
Как у Huawei Mate X
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) опубликовало патент Samsung, в котором описан смартфон, сгибающийся экраном наружу. Пока у южнокорейской компании есть только устройства, складывающиеся вовнутрь.
Отмечается, что Samsung подала заявку на патент ещё в ноябре 2018 года, а одобрили её только сейчас.
Из патентной документации ясно, что смартфон может складываться как книжка. В отличие от Galaxy Fold экран устройства при этом оказывается снаружи. Как и в случае с уже выпущенным смартфоном, разработка предполагает, что её можно использовать в качестве планшета. В сложенном состоянии центральная часть экрана, которая оказывается на сгибе, может применяться для отображения полезной информации.
Надо понимать, что это лишь патент, и неясно, выйдет ли такой смартфон на рынок.