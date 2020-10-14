Samsung запатентовала гибкий смартфон экраном наружу

Отмечается, что Samsung подала заявку на патент ещё в ноябре 2018 года, а одобрили её только сейчас.

Из патентной документации ясно, что смартфон может складываться как книжка. В отличие от Galaxy Fold экран устройства при этом оказывается снаружи. Как и в случае с уже выпущенным смартфоном, разработка предполагает, что её можно использовать в качестве планшета. В сложенном состоянии центральная часть экрана, которая оказывается на сгибе, может применяться для отображения полезной информации.