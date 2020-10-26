Samsung запатентовала гибкий смартфон с выдвижной камерой

Патентную заявку обнаружил ресурс LetsGoDigital. Патент одобрила Всемирная организация интеллектуальной собственности.

В патентной документации указано четыре способа использования выдвижной камеры в смартфоне, который выглядит примерно как модель Galaxy Z Fold 2. В первом варианте выдвижной модуль содержит датчики изображения для селфи и видеозвонков, как у обычных смартфонов. В этом случае модуль находится слева. Во всех остальных — справа.

Второй вариант предусматривает использование выдвижного элемента как места под основную камеру. В третьем варианте на модуле расположены микрофоны и вспышка для основной камеры, а также весь набор передних датчиков. Четвёртый вариант содержит и основную, и фронтальную камеры одновременно.