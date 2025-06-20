Samsung запатентовала компактную раскладушку с прочным шарниром

Особенность камеры не только в форме — в модуле оставлено место для дополнительных сенсоров или других компонентов. Однако точные детали пока неизвестны, так как внутреннее устройство в патенте не раскрывается.

Второе важное новшество — переработанный шарнир. Он поддерживает три режима: полностью открытый, частично сложенный и закрытый. По описанию, шарнир усилен и использует многозвенную конструкцию, что может уменьшить складку на экране и повысить общую надёжность.