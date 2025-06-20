Samsung запатентовала компактную раскладушку с прочным шарниром

Опубликовано 20 июня 2025, 06:451 мин.
Samsung запатентовала компактную раскладушку с прочным шарниромИ необычной камерой
Samsung получила патент на новый дизайн компактного складного смартфона. Главное отличие — камера в квадратном модуле с закругленными краями. По дизайну устройство похоже на серию Galaxy Z Flip: те же кнопки сбоку, порт USB-C и решётка динамика.
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Особенность камеры не только в форме — в модуле оставлено место для дополнительных сенсоров или других компонентов. Однако точные детали пока неизвестны, так как внутреннее устройство в патенте не раскрывается.
Второе важное новшество — переработанный шарнир. Он поддерживает три режима: полностью открытый, частично сложенный и закрытый. По описанию, шарнир усилен и использует многозвенную конструкцию, что может уменьшить складку на экране и повысить общую надёжность.
Также видно, что края экрана у шарнира специально укреплены. Вероятно, это сделано для “увеличения срока службы и улучшения визуального восприятия экрана в сложенном состоянии”, пишут СМИ.
Пока неизвестно, когда и появится ли этот дизайн в серийном устройстве.