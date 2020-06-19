Samsung запатентовала систему подвижных камер для смартфона

Мы уже видели пять камер в смартфоне Nokia, но он не впечатлил своими возможностями. Утверждается, что Samsung не будет повторять ошибок конкурента. Суть патента компании заключается в том, что каждая камера может наклоняться по двум осям: по вертикали и по горизонтали.

Камеры могут быть объединены в различные массивы: от трёхмодульного до шестимодульного. Видимо, чем дороже будет смартфон, тем больше предусмотрено камер. Подвижными камерами можно управлять через специальное приложение, которое позволит выбирать ширину и высоту кадра. После того, как изображение будет захвачено, ПО смартфона объединит данные с разных сенсоров и создаст единую фотографию.

Это не единственная возможность, которую откроет разработка Samsung. Будем ждать её реализации в смартфонах.