Samsung запатентовала смартфон с гибким экраном и водонепроницаемым корпусом

В патенте указано, что конструкция складного устройства с гибким дисплеем защищена от воды. Там также подробно описано, как именно аппарат получил такие свойства. В целом, устройство на патентных рисунках внешним видом напоминает Galaxy Fold, однако у него есть небольшой вытянутый полоской дисплей на внешней стороне корпуса. На нём может отображаться информация об уведомлениях или часы.

К сожалению, поскольку это лишь патент, нет никакой гарантии, что Samsung выпустит водонепроницаемый складной смартфон на самом деле. Однако со стороны компании это было бы хорошим ходом.