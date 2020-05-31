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Samsung запатентовала смартфон с гибким экраном и водонепроницаемым корпусом
Похож на Galaxy Fold
В базе данных WIPO (World Intellectual Property Office) обнаружили описание нового устройства от Samsung. Компания запатентовала смартфон с гибким экраном и водонепроницаемым корпусом.
В патенте указано, что конструкция складного устройства с гибким дисплеем защищена от воды. Там также подробно описано, как именно аппарат получил такие свойства. В целом, устройство на патентных рисунках внешним видом напоминает Galaxy Fold, однако у него есть небольшой вытянутый полоской дисплей на внешней стороне корпуса. На нём может отображаться информация об уведомлениях или часы.
К сожалению, поскольку это лишь патент, нет никакой гарантии, что Samsung выпустит водонепроницаемый складной смартфон на самом деле. Однако со стороны компании это было бы хорошим ходом.