Samsung запатентовала смартфон с необычным исполнением селфи-камеры

Компания попыталась переосмыслить вариант, когда датчик расположен в вырезе в дисплее смартфона. В частности, Samsung предложила оснастить вырез индикатором состояния устройства. Такой аппарат описан в патентных заявках компании.

Индикатор предназначен для того, чтобы отображать состояние задачи, которую выполняет пользователь. Например, графический интерфейс может показывать, что у камеры смартфона включён таймер или идёт загрузка какого-нибудь файла.

В документации Samsung индикатор состояния изображён в различных вариантах. Он может быть овальным, квадратным или круглым.

Стоит отметить, что в сети ходят слухи, будто грядущий Samsung Galaxy Note 20 выйдет с подэкранной селфи-камерой. Поэтому нет гарантии, что мы увидим в нём воплощение описанной выше задумки компании.