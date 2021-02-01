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Samsung запатентовала смартфон с поворотной и выдвижной камерой
Будет и за основную, и за селфи
У Samsung уже есть смартфон с поворотной камерой под названием Galaxy A80. Однако компания не хочет на этом останавливаться. Она запатентовала устройство с поворотной и выдвижной камерой и сразу.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) одобрила патентную заявку Samsung 14 января 2021 года.
В документации описан поворотный модуль, который кроме того выезжает из корпуса, когда нужно. Модуль может вместить как минимум три датчика изображения. В нормальном состоянии все они будут направлены назад. Во время же видеозвонков и селфи-съёмки модуль слегка выезжать из корпуса смартфона и разворачиваться на фронтальную сторону. Высоту модуля над корпусом можно регулировать, чтобы управлять тем, какой датчик захватывает изображение.
Конечно, это лишь патент, и неясно, выпустит ли Samsung такое коммерческое устройство.