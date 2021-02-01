Samsung запатентовала смартфон с поворотной и выдвижной камерой

В документации описан поворотный модуль, который кроме того выезжает из корпуса, когда нужно. Модуль может вместить как минимум три датчика изображения. В нормальном состоянии все они будут направлены назад. Во время же видеозвонков и селфи-съёмки модуль слегка выезжать из корпуса смартфона и разворачиваться на фронтальную сторону. Высоту модуля над корпусом можно регулировать, чтобы управлять тем, какой датчик захватывает изображение.

Конечно, это лишь патент, и неясно, выпустит ли Samsung такое коммерческое устройство.