Samsung запретила маскировать вырезы в экране смартфонов

Пользователи пожаловались, что после обновления системы не смогли найти нужную настройку. Эта опция, по сути, сдвигала интерфейс вниз и добавляла сверху тёмную полоску, на фоне которой вырез в экране не был так заметен. Это помогало избавиться от проблемы, когда из-за выреза не было видно части экрана в каком-либо приложении.

Пока неясно, убрали опцию умышленно или это программный баг.

Напомним, недавно в сети появились патенты, свидетельствующие о том, что Samsung работает над технологией размещения селфи-камеры под дисплеем. Это могло бы решить проблему вырезов.