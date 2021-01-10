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Сегодня 17:10
Samsung запретила маскировать вырезы в экране смартфонов
Опция пропала из обновления прошивки
Не всем людям нравятся вырезы в экране смартфонов. Для таких в прошивках многих моделей существует опция, которая маскирует вырезы. Однако обновление One UI 3.0 для смартфонов Samsung убрало полезную функцию.
Пользователи пожаловались, что после обновления системы не смогли найти нужную настройку. Эта опция, по сути, сдвигала интерфейс вниз и добавляла сверху тёмную полоску, на фоне которой вырез в экране не был так заметен. Это помогало избавиться от проблемы, когда из-за выреза не было видно части экрана в каком-либо приложении.
Пока неясно, убрали опцию умышленно или это программный баг.
Напомним, недавно в сети появились патенты, свидетельствующие о том, что Samsung работает над технологией размещения селфи-камеры под дисплеем. Это могло бы решить проблему вырезов.