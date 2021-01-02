Samsung запретила российской компании продавать ещё не анонсированный позолоченный Galaxy S21

Сроки доставки при заказе позолоченного Galaxy S21 Ultra не сообщались. Оно и понятно — смартфон только представят 14 января.

В итоге Samsung потребовала у Caviar удаления страницы с Galaxy S21 Ultra. Также компания обратилась к некоторым новостным сайтам и попросила у них убрать публикацию о выпуске смартфона под брендом Caviar.

Стоит отметить, что российская компания не в первый раз поступает таким образом. Ранее Caviar открывала предварительный заказ на модели iPhone до их презентации.