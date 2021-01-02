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Samsung запретила российской компании продавать ещё не анонсированный позолоченный Galaxy S21
Речь о люксовой версии от Caviar
Недавно российская компания Caviar, которая изготавливает люксовые версии разных гаджетов представила позолоченный Samsung Galaxy S21 Ultra стоимостью 5 млн рублей. Надо понимать, что пока эта модель даже не анонсирована производителем. Однако на сайте Caviar её можно было заказать предварительно. Это компании Samsung не понравилось.
Сроки доставки при заказе позолоченного Galaxy S21 Ultra не сообщались. Оно и понятно — смартфон только представят 14 января.
В итоге Samsung потребовала у Caviar удаления страницы с Galaxy S21 Ultra. Также компания обратилась к некоторым новостным сайтам и попросила у них убрать публикацию о выпуске смартфона под брендом Caviar.
Стоит отметить, что российская компания не в первый раз поступает таким образом. Ранее Caviar открывала предварительный заказ на модели iPhone до их презентации.