Телефоны
Опубликовано 23 июля 2026, 06:13
1 мин.

Samsung запустила ИИ-помощник для здоровья Health Assistant для смартфонов Galaxy

На что приложение способно
Samsung объявила о запуске Health Assistant для своих устройств. Это интегрированное в систему ИИ-приложение, которое помогает следить за самочувствием. Пока оно доступно в тестовом режиме для пользователей Samsung Health в США.
Samsung запустила ИИ-помощник для здоровья Health Assistant для смартфонов Galaxy

© Samsung

Помощник собирает информацию по пяти основным направлениям: сон, физическая активность, питание, осознанность и жизненные показатели (включающие пульс, давление и др.). Он анализирует эти данные, находит скрытые закономерности и объясняет, «как один фактор влияет на другой».

На основе этого помощник даёт персональные советы, «одобренные командой врачей и сертифицированных консультантов по здоровью», сообщает компания. Пользователи могут задавать вопросы о своём состоянии и также получать рекомендации.

В будущем разработчики планируют добавить функцию «коучинга».

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Samsung
,
#приложение
,
#здоровье
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Телефоны/
  4. Samsung запустила ИИ-помощник для здоровья Health Assistant для смартфонов Galaxy