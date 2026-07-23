Samsung запустила ИИ-помощник для здоровья Health Assistant для смартфонов Galaxy

Помощник собирает информацию по пяти основным направлениям: сон, физическая активность, питание, осознанность и жизненные показатели (включающие пульс, давление и др.). Он анализирует эти данные, находит скрытые закономерности и объясняет, «как один фактор влияет на другой».

На основе этого помощник даёт персональные советы, «одобренные командой врачей и сертифицированных консультантов по здоровью», сообщает компания. Пользователи могут задавать вопросы о своём состоянии и также получать рекомендации.

В будущем разработчики планируют добавить функцию «коучинга».