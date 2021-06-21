Samsung запустила производство двух новых смартфонов со складными экранами

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Samsung запустила производство двух новых смартфонов со складными экранамиИх анонс состоится уже скоро
Ранее СМИ сообщили, что 3 августа 2021 года Samsung представит новые смартфоны Galaxy Z Fold 3 and Galaxy Z Flip 3. Теперь стало известно, что компания начала массовое производство этих двух моделей.
Согласно информации источника, для Samsung изготавливают по 50 тысяч аппаратов Galaxy Z Fold 3 и по 70 тысяч аппаратов Galaxy Z flip 3 в день. Это больше, чем было у предыдущих моделей со складными экранами. Сообщается, что компания, видимо, планирует выпустить всего 7 млн штук новых смартфонов.
Из-за большого объёма производства оно началось чуть раньше в этом году. Отмечается, что Samsung увеличила заказы благодаря успеху Galaxy Z Fold 2, выпущенного в 2020 году. Вероятно, компания уверена в успехе и будущих моделей с гибкими дисплеями.