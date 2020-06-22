Samsung запустила скидки на смартфоны со скрытой издёвкой над Huawei

Скидки распространяются на смартфоны линеек Galaxy A и Galaxy M, которые сами по себе являются довольно недорогими. В рекламе акции Samsung указала, что выгодно предлагает смартфоны с сервисами Google. Это очевидный укол в сторону Huawei, которая из-за санкций со стороны США не имеет права выпускать новые устройства с сервисами американской корпорации. Все остальные производители смартфонов, представленные на рынке России, таких ограничений не имеют.

Акция продлится до 30 июня. Чтобы получить скидку, нужно при покупке на официальном сайте Samsung ввести промокод «OKGOOGLE». Так можно сэкономить несколько тысяч в довесок к уже действующим скидкам на смартфоны.