Samsung запустила внутренние проверки из-за плохих продаж смартфонов

Обычно такие проверки проводятся раз в четыре-пять лет для оценки статуса бизнес-подразделения и принятия мер по повышению эффективности. Проверки начинаются без предупреждения, тогда, когда руководство видит поводы для беспокойства.

Источники утверждают, что на этот раз Samsung Mobile проверяют из-за проблем с продажами смартфонов. Дело в том, что продажи серии Samsung Galaxy S21 провалились. Компания продала лишь 13,5 млн смартфонов Galaxy S21 с момента запуска. Samsung может не достичь поставленных целей с такими цифрами.

Кроме того, производитель процессоров MediaTek недавно сообщил Samsung, что не сможет выполнить все заказы не только из-за дефицита компонентов, но и из-за того, что южнокорейская компания потеряла свои позиции на рынке. Samsung теперь уступает Xiaomi по поставкам.