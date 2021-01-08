Samsung зарезервировала для своих смартфонов три варианта скрытой селфи-камеры

Из патентной документации следует, что Samsung будет применять в таких устройствах дисплеи, состоящие из двух частей. Первая — это основной экран с высоким разрешением, а вторая — небольшие «куски» экрана с низким разрешением, но способные пропускать больше света. Они будут скрывать селфи-камеру и другие сенсоры, например, инфракрасные датчики. Эти датчики могут измерять расстояние от смартфона до некоего объекта.

Пока неясно, когда подобные смартфоны появятся на рынке. Не исключено, что они стартуют в серии Galaxy A.