Samsung заставит LG продавать смартфоны Galaxy в фирменных салонах

Как пишет GSMArena, шаг LG может нарушить соглашение, подписанное в 2018 году, по которому в салонах LG могут продаваться только смартфоны LG, а в салонах Samsung — только устройства Samsung. Тем не менее в соглашении есть пункт, в котором говорится, что оно может быть пересмотрено в случае значительного изменения. А такое изменение произошло — LG закрыла своё смартфонное подразделение.

Samsung, в свою очередь, опасается, что появление iPhone в более чем 400 магазинах LG по всей Корее поставит под угрозу рыночную долю смартфонов южнокорейской компании. Поэтому Samsung начала пытаться оказать давление на LG с помощью трёх крупных операторов связи в Корее. Они должны потребовать от LG, чтобы она продавала телефоны Galaxy в своих магазинах.