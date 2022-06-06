Samsung засудят за использование чужой технологии в смартфонах

Рассматриваемая технология представляет собой алгоритм, который может определить, сколько времени автономной работы осталось на мобильном устройстве, например на смартфоне Galaxy.Сообщается, что разработка такой сложной и точной системы требует времени и ресурсов. Истец настаивает, что Samsung использует этот алгоритм в своих устройствах на базе Android без разрешения.

Интересно отметить, что обвинения в нарушении патентных прав касаются более старых версий ОС Android, хотя неясно, каких именно. Другие производители, включая Google и Xiaomi, тоже могут столкнуться с претензией.