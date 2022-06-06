Samsung засудят за использование чужой технологии в смартфонах

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Samsung засудят за использование чужой технологии в смартфонахОна нарушила чужой патент
Samsung может оказаться втянутой в судебную тяжбу из-за нарушения патентных прав. Компания K. Mirza LLC недавно подала иск против южнокорейского гиганта, в котором утверждает, что он воспользовался технологией для смартфонов, первоначально разработанной голландским исследовательским институтом Nederlandse Organisatie Voor Togepast Natuurwetenschappelijk Onderzoe.
Рассматриваемая технология представляет собой алгоритм, который может определить, сколько времени автономной работы осталось на мобильном устройстве, например на смартфоне Galaxy.Сообщается, что разработка такой сложной и точной системы требует времени и ресурсов. Истец настаивает, что Samsung использует этот алгоритм в своих устройствах на базе Android без разрешения.
Интересно отметить, что обвинения в нарушении патентных прав касаются более старых версий ОС Android, хотя неясно, каких именно. Другие производители, включая Google и Xiaomi, тоже могут столкнуться с претензией.