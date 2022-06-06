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Samsung засудят за использование чужой технологии в смартфонах

Она нарушила чужой патент
Samsung может оказаться втянутой в судебную тяжбу из-за нарушения патентных прав. Компания K. Mirza LLC недавно подала иск против южнокорейского гиганта, в котором утверждает, что он воспользовался технологией для смартфонов, первоначально разработанной голландским исследовательским институтом Nederlandse Organisatie Voor Togepast Natuurwetenschappelijk Onderzoe.
Samsung засудят за использование чужой технологии в смартфонах

Рассматриваемая технология представляет собой алгоритм, который может определить, сколько времени автономной работы осталось на мобильном устройстве, например на смартфоне Galaxy.Сообщается, что разработка такой сложной и точной системы требует времени и ресурсов. Истец настаивает, что Samsung использует этот алгоритм в своих устройствах на базе Android без разрешения.

Интересно отметить, что обвинения в нарушении патентных прав касаются более старых версий ОС Android, хотя неясно, каких именно. Другие производители, включая Google и Xiaomi, тоже могут столкнуться с претензией.

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