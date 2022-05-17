Samsung засудят за продажу смартфонов без зарядки в комплекте

Samsung прекратила включать зарядные устройства в комплект, начиная с флагманской серии Galaxy S21 в 2021 году. Такое решение первой приняла Apple. Обе компании ссылаются на экологические причины, но многие клиенты недовольны, особенно если учесть, что цены на флагманские телефоны не сильно изменились.

По данным Министерства юстиции и общественной безопасности Бразилии, более 900 отделов Procon могут подать в суд на Samsung и Apple. Procon — это фонд защиты прав потребителей в стране.

Ранее Apple уже выплатила штраф в размере 10,5 млн бразильских реалов Procon в Сан-Паулу.