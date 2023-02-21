Samsung заявила, что «дефект» экрана у Galaxy S23 Ultra — это норма

Как пишет Sammobile, небольшой «пузырёк», который может появиться в правом нижнем углу Galaxy S23 Ultra, также был и у Galaxy S22 Ultra. Samsung фактически ответила на вопросы об этой проблеме в прошлом году. Компания объяснила на странице поддержки, что это «нормальное явление» и не влияет на функциональность или срок службы продукта.

Samsung добавила, что дисплеи состоят из нескольких компонентов, включая верхнее закалённое стекло, пылезащитный слой, водонепроницаемый слой и т.д. Этот эффект пузырьков, по-видимому, является явлением следствием преломления света.