Samsung заявила, что «дефект» экрана у Galaxy S23 Ultra — это норма

Samsung заявила, что «дефект» экрана у Galaxy S23 Ultra — это нормаМногие пользователи обеспокоились
Несколько пользователей Galaxy S23 Ultra пожаловались на дефект экрана смартфона. Кажется, что есть какое-то вздутие возле одного из углов. Теперь Samsung заявила, что это на самом деле не проблема.
Фото: Samsung
Пользователи опубликовали фотографии того, что им кажется дефектом экрана, на Reddit и других сайтах. Вот пример:
u/UnicornZYX
Как пишет Sammobile, небольшой «пузырёк», который может появиться в правом нижнем углу Galaxy S23 Ultra, также был и у Galaxy S22 Ultra. Samsung фактически ответила на вопросы об этой проблеме в прошлом году. Компания объяснила на странице поддержки, что это «нормальное явление» и не влияет на функциональность или срок службы продукта.
Samsung добавила, что дисплеи состоят из нескольких компонентов, включая верхнее закалённое стекло, пылезащитный слой, водонепроницаемый слой и т.д. Этот эффект пузырьков, по-видимому, является явлением следствием преломления света.