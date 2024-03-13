Samsung заявила, что смартфон Galaxy A55 обойдет США стороной

Это решение было принято всего через неделю после представления A55 и его собрата A35. Оба телефона были заявлены как надежные варианты среднего класса, но на американском рынке появится только Galaxy A35 5G. Хотя Samsung не назвала причину исключения A55, их заявление намекает на стратегический сдвиг. Они указывают на существующие модели Galaxy S23 и S23 FE как на альтернативу для пользователей, которым нужен Android более высокого уровня.

Этот шаг создает временный пробел в американской линейке Samsung. Цена A35 остается неподтвержденной, но, по предположениям, она составит от 349 до 449 долларов, исходя из цен на A25.

В этом ценовом диапазоне Samsung сталкивается с сильной конкуренцией со стороны таких признанных игроков на американском рынке, как Google Pixel и недавно выпущенный OnePlus 12R. Прошлогодний Pixel 7a уже считался более выгодным предложением, а 12R предлагает неплохие характеристики.

Решение Samsung отдать предпочтение S-серии в США говорит о том, что компания ориентируется на устройства премиум-класса, считают эксперты.