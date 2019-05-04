Samsung заявила о выпуске идеального безрамочного смартфона

Чтобы получить идеальный безрамочный смартфон, Samsung необходимо научиться размещать под дисплеем и фронтальную камеру, и различные датчики для распознавания. Судя по всему, сейчас компания работает именно над такими решениями.

Ранее Samsung уже говорила, что не видит свои будущие смартфоны с вырезами в экранах или выезжающими модулями. Устройства должны быть полноэкранными и удобными для использования.

Пока точно неизвестно, когда именно Samsung покажет первый «идеальный» смартфон. Журналисты предполагают, что технологии будут реализованы уже в следующих флагманах компании из Южной Кореи.