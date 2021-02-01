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Самые дорогие смартфоны Apple и Samsung сравнили по прочности корпуса
iPhone 12 Pro Max и Galaxy S21 Ultra
Авторы YouTube-канала EverythingApplePro сравнили самые дорогие смартфоны Apple и Samsung — iPhone 12 Pro Max и Galaxy S21 Ultra — по прочности корпуса. Устройства роняли с разной высоты.
Первым делом смартфоны начали ронять с высоты на уровне талии, а затем с высоты потолка. Первые падения оба устройства пережили достойно. Айфон однако начала сдаваться первым. В итоге же у Galaxy S21 Ultra разбился экран, а у iPhone 12 Pro Max значительно повредилась задняя панель. Весь тест можно посмотреть на этом видео:
Конечно, этот тест проводился не в жёстко заданных условиях: авторы не отслеживали точность угла падения и высоты. Но он может дать некоторое представление, например, о возможностях защитного стекла Gorilla Glass Victus.