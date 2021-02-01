Самые дорогие смартфоны Apple и Samsung сравнили по прочности корпуса

Первым делом смартфоны начали ронять с высоты на уровне талии, а затем с высоты потолка. Первые падения оба устройства пережили достойно. Айфон однако начала сдаваться первым. В итоге же у Galaxy S21 Ultra разбился экран, а у iPhone 12 Pro Max значительно повредилась задняя панель. Весь тест можно посмотреть на этом видео: