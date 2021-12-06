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Самые красивые игры на смартфонах

По версии экспертов YouTube-канала StopGame.Ru
Авторы канала StopGame.Ru на YouTube назвали девять самых эстетичных мобильных игр на сегодняшний день.
Самые красивые игры на смартфонах

Есть много игр для смартфонов, при этом большинство из них - с довольно посредственной графикой. Эксперты канала StopGame.Ru перечислили проекты, в которые будет приятно поиграть в любое время за счёт действительно красивой картинки.

  1. Grand Mountain Adventure. Это некая игра-медитация. Главная задача здесь - просто спускаться на лыжах или сноуборде с гор. Можно ещё выполнять различные трюки, прыгать, тормозить. Игра на русском языке, у неё есть бесплатная версия. Она настолько красиво выглядит, что ей можно наслаждаться, если просто вывести всё на большой монитор.
  1. Unruly Heroes. Основана на китайском романе «Путешествие на Запад». Главный герой здесь - царь обезьян Сунь Укун. В целом сюжет игры представляет собой приключение, цель которого - собрать части священного свитка. В процессе игры необходимо будет сражаться с различными противниками, решать головоломки. Всего уровней здесь - около 30. Игра на русском языке, стоит 169 рублей.
  1. Evoland. Чтобы пройти полностью игру, вам понадобится всего два-три часа. Однако вы сможете в процессе прохождения насладиться различными игровыми жанрами и отсылками к другим проектам. Есть здесь и сюжет: связан он с отважным героем, который помогает жителям бороться со злом. Управление в игре удобное. Стоит игра 199 рублей, она полностью на русском языке.
  1. FINAL FANTASY XV PE. Главная особенность игры - она передаёт всё, что есть в оригинальной версии проекта, то есть те же герои, миссии и т.п. Хотя, конечно, персонажи всё же выглядят здесь чуть иначе и воссоздано всё довольно упрощённо. Однако ориентироваться в интерфейсе вполне удобно. Первую главу можно пройти бесплатно, а дальше придётся платить. Язык игры - русский.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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  1. LifeAfter: Night falls. Это многопользовательская онлайн-игра, если говорить о жанре. Необходимо выживать в городе, где есть зомби и живые люди. Здесь можно освоить множество видов деятельности. Также это проект с одним из самых больших миров в мобильных играх. Вся игра на русском языке и раздаётся бесплатно.
  1. Sky: Children of the Light. Проект, являющийся своего рода медитацией. Можно просто передвигаться по миру и рассматривать всё вокруг. Главная цель игры - вернуть звёзды обратно, а каждая звезда - небольшая история личности духа. Скачать игру можно бесплатно, она на русском языке.
  1. Bright Memory Mobile. В игре представлены очень красивые пейзажи. Также здесь есть различные эффекты типа замедления времени, присутствует у героев способность к телекинезу, встречаются в процессе прохождения и головоломки. Управлять персонажем удобно, несмотря на множество кнопок на экране, предназначенных для этого. В целом игра красива, динамична, но проходится крайне быстро. Стоит она 149 рублей, язык проекта - английский.
  1. PUBG: NEW STATE. Из изменений по сравнению с предыдущей версией - улучшенная детализация, возможность положить в багажник машины одежду из рюкзака, добавление современных аналогов автомобилей и пр. В целом, как отмечает ведущий, изменений много, но с первого взгляда их заметить сложно. Интерфейс при этом стал более удобным и мобильным. Загрузить игру можно бесплатно, доступна она на русском языке.
  1. MARVEL Future Revolution. По мнению ведущего, это самая красивая игра для смартфона. У неё также очень интересный сюжет, связанный со слиянием двух миров. Играть можно за определённых героев, а ещё в процессе прохождения вы заметите множество отсылок к местам, событиям, персонажам. Правда, управлять персонажем пальцами при этом не особо удобно: отзывчивость не очень хорошая. Скачивается игра бесплатно, представлена она на русском языке.
Источник: StopGame.Ru
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