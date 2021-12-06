Самые красивые игры на смартфонах

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Самые красивые игры на смартфонахПо версии экспертов YouTube-канала StopGame.Ru
Авторы канала StopGame.Ru на YouTube назвали девять самых эстетичных мобильных игр на сегодняшний день.
Есть много игр для смартфонов, при этом большинство из них - с довольно посредственной графикой. Эксперты канала StopGame.Ru перечислили проекты, в которые будет приятно поиграть в любое время за счёт действительно красивой картинки.
- Grand Mountain Adventure. Это некая игра-медитация. Главная задача здесь - просто спускаться на лыжах или сноуборде с гор. Можно ещё выполнять различные трюки, прыгать, тормозить. Игра на русском языке, у неё есть бесплатная версия. Она настолько красиво выглядит, что ей можно наслаждаться, если просто вывести всё на большой монитор.
- Unruly Heroes. Основана на китайском романе «Путешествие на Запад». Главный герой здесь - царь обезьян Сунь Укун. В целом сюжет игры представляет собой приключение, цель которого - собрать части священного свитка. В процессе игры необходимо будет сражаться с различными противниками, решать головоломки. Всего уровней здесь - около 30. Игра на русском языке, стоит 169 рублей.
- Evoland. Чтобы пройти полностью игру, вам понадобится всего два-три часа. Однако вы сможете в процессе прохождения насладиться различными игровыми жанрами и отсылками к другим проектам. Есть здесь и сюжет: связан он с отважным героем, который помогает жителям бороться со злом. Управление в игре удобное. Стоит игра 199 рублей, она полностью на русском языке.
- FINAL FANTASY XV PE. Главная особенность игры - она передаёт всё, что есть в оригинальной версии проекта, то есть те же герои, миссии и т.п. Хотя, конечно, персонажи всё же выглядят здесь чуть иначе и воссоздано всё довольно упрощённо. Однако ориентироваться в интерфейсе вполне удобно. Первую главу можно пройти бесплатно, а дальше придётся платить. Язык игры - русский.
- LifeAfter: Night falls. Это многопользовательская онлайн-игра, если говорить о жанре. Необходимо выживать в городе, где есть зомби и живые люди. Здесь можно освоить множество видов деятельности. Также это проект с одним из самых больших миров в мобильных играх. Вся игра на русском языке и раздаётся бесплатно.
- Sky: Children of the Light. Проект, являющийся своего рода медитацией. Можно просто передвигаться по миру и рассматривать всё вокруг. Главная цель игры - вернуть звёзды обратно, а каждая звезда - небольшая история личности духа. Скачать игру можно бесплатно, она на русском языке.
- Bright Memory Mobile. В игре представлены очень красивые пейзажи. Также здесь есть различные эффекты типа замедления времени, присутствует у героев способность к телекинезу, встречаются в процессе прохождения и головоломки. Управлять персонажем удобно, несмотря на множество кнопок на экране, предназначенных для этого. В целом игра красива, динамична, но проходится крайне быстро. Стоит она 149 рублей, язык проекта - английский.
- PUBG: NEW STATE. Из изменений по сравнению с предыдущей версией - улучшенная детализация, возможность положить в багажник машины одежду из рюкзака, добавление современных аналогов автомобилей и пр. В целом, как отмечает ведущий, изменений много, но с первого взгляда их заметить сложно. Интерфейс при этом стал более удобным и мобильным. Загрузить игру можно бесплатно, доступна она на русском языке.
- MARVEL Future Revolution. По мнению ведущего, это самая красивая игра для смартфона. У неё также очень интересный сюжет, связанный со слиянием двух миров. Играть можно за определённых героев, а ещё в процессе прохождения вы заметите множество отсылок к местам, событиям, персонажам. Правда, управлять персонажем пальцами при этом не особо удобно: отзывчивость не очень хорошая. Скачивается игра бесплатно, представлена она на русском языке.
Источник: StopGame.Ru