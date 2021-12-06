Самые красивые игры на смартфонах

Есть много игр для смартфонов, при этом большинство из них - с довольно посредственной графикой. Эксперты канала StopGame.Ru перечислили проекты, в которые будет приятно поиграть в любое время за счёт действительно красивой картинки.

Grand Mountain Adventure. Это некая игра-медитация. Главная задача здесь - просто спускаться на лыжах или сноуборде с гор. Можно ещё выполнять различные трюки, прыгать, тормозить. Игра на русском языке, у неё есть бесплатная версия. Она настолько красиво выглядит, что ей можно наслаждаться, если просто вывести всё на большой монитор.

Unruly Heroes. Основана на китайском романе «Путешествие на Запад». Главный герой здесь - царь обезьян Сунь Укун. В целом сюжет игры представляет собой приключение, цель которого - собрать части священного свитка. В процессе игры необходимо будет сражаться с различными противниками, решать головоломки. Всего уровней здесь - около 30. Игра на русском языке, стоит 169 рублей.

Evoland. Чтобы пройти полностью игру, вам понадобится всего два-три часа. Однако вы сможете в процессе прохождения насладиться различными игровыми жанрами и отсылками к другим проектам. Есть здесь и сюжет: связан он с отважным героем, который помогает жителям бороться со злом. Управление в игре удобное. Стоит игра 199 рублей, она полностью на русском языке.