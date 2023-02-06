Самые выгодные китайские смартфоны-флагманы сравнили по камерам: OnePlus 10T против Realme GT2 Pro

Самые выгодные китайские смартфоны-флагманы сравнили по камерам: OnePlus 10T против Realme GT2 ProКакой из них лучше снимает фото и видео?
В выпуске на канале «Честный блог» на YouTube эксперт протестировал в фото- и видеосъёмке флагманские Realme GT2 Pro и OnePlus 10T. Какой из них стоит брать из-за камеры?
Фото: Честный блог
Ведущий YouTube-канала «Честный блог» Фил узнал, какой смартфон записывает видео и делает фото лучше: OnePlus 10T или же Realme GT2 Pro. Первым делом он оценил видеосъёмку.
Первое, что видно в 4К 60 к/с на основную камеру, - это засветы, которые появляются у OnePlus при съёмке заката. Хотя сенсор установлен на обоих смартфонах одинаковый.
Ночью в 4К 60 к/с стабилизация в обоих случаях работает неплохо. Правда, на Realme всё-таки чуть больше засветов. В целом же по деталям картинка выходит примерно одинаковая, но временами Realme выигрывает по этому пункту. По цветопередаче есть небольшая разница: более тёплое изображение получается на Realme и более холодное - на OnePlus. Кроме того, картинка на OnePlus даже в почти полной темноте гораздо светлее, чем на Realme GT2 Pro.
Что касается фронтальной камеры, то сильно не хватает динамического диапазона смартфону Realme. Поэтому он сильно засвечивает небо в отличие от OnePlus.
Оба смартфона могут записывать видео концертов с громким звуком. Но звук хороший на таких видео только на OnePlus, а вот Realme справляется с этим плохо.
По части фотографий ведущий начал с оценки ночных и вечерних фото. Лучше HDR работает однозначно на OnePlus 10T, и это видно по тому, как он обрабатывает фонари. А вот на Realme фонарики получаются засвеченными. С точки зрения деталей несколько лучше оказывается OnePlus.
Неоновые объекты более качественно обрабатывает OnePlus.
Фото со сверхширика получаются на Realme и OnePlus разного разрешения. И на Realme GT2 Pro оно больше. При этом он выдаёт и больше деталей.
На дневных фото со сверхширика разница по деталям тоже есть. Но она совсем небольшая, и лучше тоже оказывается Realme. Вместе с тем облака, например, отображаются на OnePlus хуже и у него больше засветов.
Снимки на основной объектив выглядят с точки зрения детализации очень схожими. Хотя более контрастное изображение выходит на Realme.
При десятикратное увеличении выигрывает Realme GT2 Pro. У него фото получаются более чёткими.
Селфи-фото днём более светлое получается на Realme по сравнению с OnePlus. Вместе с тем в плане детализации всё тоже очень близко. А вот вечером заметно больше деталей на OnePlus.
На портретных снимках текстура кожи лучше видна на OnePlus 10T. То есть по деталям он выигрывает.
Вывод
В целом, по мнению ведущего, OnePlus 10T выглядит интереснее, чем Realme GT2 Pro, с точки зрения фото и видео.