Самый быстрый процессор для Android-смартфонов: MediaTek или Qualcomm

В бенчмарке AnTuTu (v9.0.7) чипсет MediaTek набрал 1 017 488 баллов, то есть преодолел рубеж в миллион. В Geekbench процессор Dimensity набрал 1273 балла в одноядерном и 4324 балла в многоядерном тестах. Оценка Snapdragon 8 Gen 1 составляет 1219 и 3154 балла. То есть вариант MediaTek оказался быстрее. Дело в том, что у него немного выше тактовые частоты.

А вот по части GPU чипсет Dimensity набрал 238 fps в тесте GFXBenc v3.0 Manhattan, в то время как у Snapdragon получилось 267 fps. В тесте Aztec при разрешении 1440p процессор MediaTek показал 43 fps, а Snapdragon — 49 fps.

Таким образом, по CPU Dimensity 9000 обогнал Snapdragon 8 Gen 1, а по GPU — уступил конкуренту.