Самый быстрый в линейке: представлен Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition получил AMOLED-экран размером 6,67 дюйма и частотой обновления 120 Гц. У смартфона тройная основная камера с датчиками Samsung HM2 на 108 Мп, на 8 Мп и 2 Мп. Есть также 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Под капотом Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition лежит процессор Snapdragon 778G. Имеются до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Устройство питается от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Цены на Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition начинаются с 1699 юаней (17 тысяч рублей по актуальному курсу).