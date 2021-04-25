Самый быстрый в мире процессор для Android улучшат для китайских смартфонов

Сообщается, что усовершенствованный Snapdragon 888 Pro будет установлен в топовых моделях, а они появятся на рынке в третьем квартале 2021 года. По слухам, платформу будут использовать только китайские производители смартфонов.

Главным отличием Snapdragon 888 Pro от стандартной версии, скорее всего, будут повышенные частоты. В остальном от платформы стоит ждать конфигурацию ядер 1+3+4. Среди ядер будет Cortex-X1, которое, вероятно, будет работать на частоте 3 ГГц. Инсайдер, впрочем, пока не уверен, в каких аспектах будет улучшен процессор.