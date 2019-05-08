Самый дешёвый будущий iPhone показался на видео

Теперь мы знаем, что iPhone XR 2 получит такой же 6,1-дюймовый экран и «чёлку» в верхней части. В ней расположатся фронтальная камера и датчик Face ID. Основная камера преемника XR станет двойной. Предполагают, что разрешения датчиков будут равны тем же 12 Мп.

Работать аппарат будет на процессоре A13 Bionic. В комплекте с ним будет поставляться быстрая 18-ваттная зарядка.