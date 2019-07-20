Самый дешёвый флагман Xiaomi Redmi вызвал у индусов возмущение своей ценой

Младшую версию устройства в Индии оценили в 22 000 рупий. По текущему курсу это всего 20 119 рублей. Тем не менее, некоторые пользователи сочли стоимость слишком высокой. Они создали на платформе Change.org петицию с требованием снизить цену смартфона до 20 000 рупий. Между прочим, на момент написания заметки, петицию подписали уже 503 человека. Следующая цель — 1000 человек.

Индусов отчасти можно понять. Ведь у них можно найти подобный смартфон Realme за 20 000 рупий с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Xiaomi же предлагает за 22 000 рупий 6 ГБ + 64 ГБ. Правда, у модели Redmi и камера получше, и процессор.