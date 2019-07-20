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Сегодня 14:46

Самый дешёвый флагман Xiaomi Redmi вызвал у индусов возмущение своей ценой

Для них он слишком дорогой
В мае Xiaomi под брендом Redmi официально представила бюджетный флагман Redmi K20, младшая версия которого была оценена в $289. На российском рынке смартфон предлагается под названием Xiaomi Mi 9T за 25 990 рублей. В Индии же данные модели запустили несколько дней назад по ещё более низкой цене, но пользователям и она показалась завышенной.

Младшую версию устройства в Индии оценили в 22 000 рупий. По текущему курсу это всего 20 119 рублей. Тем не менее, некоторые пользователи сочли стоимость слишком высокой. Они создали на платформе Change.org петицию с требованием снизить цену смартфона до 20 000 рупий. Между прочим, на момент написания заметки, петицию подписали уже 503 человека. Следующая цель — 1000 человек.

Индусов отчасти можно понять. Ведь у них можно найти подобный смартфон Realme за 20 000 рупий с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Xiaomi же предлагает за 22 000 рупий 6 ГБ + 64 ГБ. Правда, у модели Redmi и камера получше, и процессор.

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