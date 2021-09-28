Самый дешёвый iPhone 13 сравнялся с прошлогодним 12 Pro Max по качеству камер

Новый iPhone 13 mini получил 130 баллов от экспертов. Это поставило его на один уровень с прошлогодним iPhone 12 Pro Max. Конечно, модель Pro Max лучше зумит, у неё есть 2,5-кратный телеобъектив. Однако новый чипсет Apple A15 лучше обрабатывает видео.

Эксперты также похвалили iPhone 13 mini за надёжную экспозицию, хорошую цветопередачу и стабильную точную автофокусировку.

Напомним, iPhone 13 Pro набрал 137 баллов в том же тесте, что поместило его на четвёртое место в рейтинге.