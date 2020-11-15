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Самый дорогой iPhone 12 проиграл по камерам флагманам Xiaomi и Huawei
Занял 4-е место в рейтинге DxOMark
Недавно специалисты DxOMark оценили камеру iPhone 12 Pro. Смартфон получил 128 баллов. Теперь эксперты добрались и до самой дорогой модели новой линейки — iPhone 12 Pro Max. Он набрать чуть больше баллов, но всё равно проиграл по камерам флагманам Xiaomi и Huawei.
У iPhone 12 Pro Max система камер состоит из основного датчика на 12 Мп, ультраширокоугольного модуля (12 Мп), телефото модуля (12 Мп), сенсора LiDAR и вспышки. Камера может снимать 4K HDR видео частотой кадров 24/30/60 fps.
Общий балл iPhone 12 Pro Max составил 130. Смартфон занял четвёртое место в рейтинге, уступив Huawei P40 Pro (132 балла), Xiaomi Mi 10 Ultra (133) и Huawei Mate 40 Pro (136).
Эксперты похвалили в iPhone 12 Pro Max быстрый и точный автофокус, экспозицию и высокую детализацию на фото. Из минусов отметили шум на снимках при плохом освещении и ненатуральные цвета в HDR.