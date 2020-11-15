Самый дорогой iPhone 12 проиграл по камерам флагманам Xiaomi и Huawei

У iPhone 12 Pro Max система камер состоит из основного датчика на 12 Мп, ультраширокоугольного модуля (12 Мп), телефото модуля (12 Мп), сенсора LiDAR и вспышки. Камера может снимать 4K HDR видео частотой кадров 24/30/60 fps.

Общий балл iPhone 12 Pro Max составил 130. Смартфон занял четвёртое место в рейтинге, уступив Huawei P40 Pro (132 балла), Xiaomi Mi 10 Ultra (133) и Huawei Mate 40 Pro (136).

Эксперты похвалили в iPhone 12 Pro Max быстрый и точный автофокус, экспозицию и высокую детализацию на фото. Из минусов отметили шум на снимках при плохом освещении и ненатуральные цвета в HDR.