Самый дорогой смартфон Xiaomi 2022 г. сравнили по камерам с самым дорогим Xiaomi 2021 г.Какой лучше покупать для фото и видео?
Ведущий YouTube-канала «Честный блог» сравнил по качеству камер смартфоны Xiaomi 12S Ultra и 11 Ultra. Насколько лучше стала модель 2022 года по сравнению с предшественником?
Фото: Честный блог
Эксперт YouTube-канала «Честный блог» сравнил по качеству фото и видео два смартфона Xiaomi. Это Xiaomi 12S Ultra, который вышел в 2022 году, и 11 Ultra, который вышел в 2021-м. Сильно ли заметна между ними разница?
С точки зрения видео с фронтальной камеры немного заметны улучшения на 12S Ultra. Это, например, уменьшение количества шумов. Однако почему-то засветов в ночное время стало на Xiaomi 12S Ultra больше, чем на 11 Ultra.
Основная камера в обоих ночью снимает видео примерно одинаковое по качеству. Но, как ни странно, на 11 Ultra деталей заметно чуть больше.
Сверхширик на 12S Ultra тоже почему-то справляется с засветами хуже, чем 11 Ultra.
Днём при записи на основную камеру стабилизация хуже работает на 12S Ultra. Однако деталей на нём тоже видно больше.
А в почти полной темноте больше деталей выдаёт уже 11 Ultra. И цветопередача на нём в этом случае тоже лучше.
Вечерние снимки более чёткими и детализированными вновь получаются на Xiaomi 11 Ultra по сравнению с 12S Ultra. Последний также выдаёт более тёмные фотографии. Временами, правда, более качественные фото выдаёт и 12S Ultra.
На фото людей чуть побольше деталей - на снимке с 12S Ultra. А в портретном режиме больше чёткости - уже на 11 Ultra.
Днём вновь более тёмные фото в целом получаются на 12S Ultra. Также он иногда выдаёт больше деталей, но обрабатывает засветы хуже.
На фото в макрорежиме и на снимках с использованием зума более качественно всё обрабатывает 12S Ultra. Например, на нём меньше шумов. В то же время по деталям всё примерно одинаково.
Снимки с широкоугольной камеры более тёмными выходят на 12S Ultra. С точки зрения деталей разница между снимками при этом не ощущается. Однако солнце опять засвечивает 12S Ultra и немного лучше с этим справляется 11 Ultra.
Селфи-фото получаются на обоих смартфонах примерно одинаковые по качеству.
Вывод
По сравнению с 12S Ultra - 11 Ultra держится всё ещё очень хорошо. Основной недостаток Xiaomi 12S Ultra - это, по мнению ведущего, слишком тёмные фотографии.