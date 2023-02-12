Самый дорогой смартфон Xiaomi 2022 г. сравнили по камерам с самым дорогим Xiaomi 2021 г.

Эксперт YouTube-канала «Честный блог» сравнил по качеству фото и видео два смартфона Xiaomi. Это Xiaomi 12S Ultra, который вышел в 2022 году, и 11 Ultra, который вышел в 2021-м. Сильно ли заметна между ними разница?

С точки зрения видео с фронтальной камеры немного заметны улучшения на 12S Ultra. Это, например, уменьшение количества шумов. Однако почему-то засветов в ночное время стало на Xiaomi 12S Ultra больше, чем на 11 Ultra.

Основная камера в обоих ночью снимает видео примерно одинаковое по качеству. Но, как ни странно, на 11 Ultra деталей заметно чуть больше.

Сверхширик на 12S Ultra тоже почему-то справляется с засветами хуже, чем 11 Ultra.

Днём при записи на основную камеру стабилизация хуже работает на 12S Ultra. Однако деталей на нём тоже видно больше.

А в почти полной темноте больше деталей выдаёт уже 11 Ultra. И цветопередача на нём в этом случае тоже лучше.

Вечерние снимки более чёткими и детализированными вновь получаются на Xiaomi 11 Ultra по сравнению с 12S Ultra. Последний также выдаёт более тёмные фотографии. Временами, правда, более качественные фото выдаёт и 12S Ultra.