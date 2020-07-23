Самый доступный 5G-смартфон Samsung получит ещё и большую батарею

Модель проходит под номером SM-A426, предполагается, что на рынок она выйдет под именем Samsung Galaxy A42 5G. Источники сообщают, что смартфон оснастят аккумулятором на 5000 мАч. Стоит отметить, что 4G-предшественник модели — Galaxy A41 — имеет батарею на 3500 мАч.

Больше ничего о характеристиках будущего Galaxy A42 5G неизвестно. Разве что, ходили слухи о сером, чёрном и белом цветах его корпуса.

Журналисты предполагают, что доступную модель оснастят не самым продвинутым процессором, и в данном случае, это будет благо. Ведь он сможет ещё больше увеличить автономность смартфона.