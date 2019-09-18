Самый известный рейтинг камер смартфонов усложнил оценку

Обновлённая оценка есть у 12 устройств. Стоит отметить, что почти все они получили прибавку к баллам. Так, у лидера рейтинга Samsung Galaxy Note10+ 5G прибавилось 4 балла, и итоговая оценка сейчас равна 117. В аутсайдерах остался только Nokia 9 PureView, прибавка которая равна нулю.

Отдельно можно посмотреть оценки за ночной режим и качество широкоугольных камер. По первому параметру лидирует Huawei P30 Pro, а по второму — Galaxy Note10+ 5G.

Стоит отметить, что новые iPhone ещё тесты не прошли, но, похоже, что они могут похвастаться действительно хорошей съёмкой в условиях недостаточного освещения.