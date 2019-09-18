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Сегодня 20:07

Самый известный рейтинг камер смартфонов усложнил оценку

Теперь учитывают качество ночной съёмки — то, чем хвалится Apple в новых iPhone
Экспертный ресурс DxOMark, который известен рейтингом камер смартфонов, изменил методику тестирования фотовозможностей устройств. Теперь специалисты будут оценивать качество съёмки в ночном режиме, а также широкоугольных камер. В связи с этим, уже существующие оценки смартфонов немного изменились.

Обновлённая оценка есть у 12 устройств. Стоит отметить, что почти все они получили прибавку к баллам. Так, у лидера рейтинга Samsung Galaxy Note10+ 5G прибавилось 4 балла, и итоговая оценка сейчас равна 117. В аутсайдерах остался только Nokia 9 PureView, прибавка которая равна нулю.

Отдельно можно посмотреть оценки за ночной режим и качество широкоугольных камер. По первому параметру лидирует Huawei P30 Pro, а по второму — Galaxy Note10+ 5G.

Стоит отметить, что новые iPhone ещё тесты не прошли, но, похоже, что они могут похвастаться действительно хорошей съёмкой в условиях недостаточного освещения.

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