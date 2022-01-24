Самый компактный в мире Android-смартфон на начало 2022 года подробно протестировали

Ким Коршунов, ведущий YouTube-канала «808», назвал главные плюсы и минусы компактного Balmuda phone. Компания-производитель была основана в 2003 году и занимается она созданием различных гаджетов, причём каждый из них делается только в одном экземпляре. За счёт этого стоят устройства недёшево.

Комплектация. В небольшой коробке лежит только один смартфон.

Основная фишка аппарата. «Спинка» у него полностью изогнутая, поэтому телефон очень удобно лежит в руке. Вообще в форме корпуса здесь нет ни одной прямой линии. Габариты у смартфона следующие: высота - 123 мм, ширина - 70 мм, толщина - 13,7 мм. Вес устройства - 138 г. При этом задняя крышка наощупь шершавая, а боковые рамки - глянцевые. За счёт этого Balmuda phone можно спокойно носить и без чехла.

Экран. Диагональ составляет 4,9 дюйма, цветопередача - отличная. При этом можно с лёгкостью дотянуться до любой части экрана одним пальцем. Однако в части приложений (к примеру, игра Asphalt) кнопки меню могут заходить за угол дисплея.