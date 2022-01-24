Самый компактный в мире Android-смартфон на начало 2022 года подробно протестировали

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Самый компактный в мире Android-смартфон на начало 2022 года подробно протестировалиО необычном гаджете рассказали на YouTube-канале «808»
В рамках обзора на YouTube-канале «808» перечислили достоинства и недостатки японского мини-смартфона Balmuda phone.
Ким Коршунов, ведущий YouTube-канала «808», назвал главные плюсы и минусы компактного Balmuda phone. Компания-производитель была основана в 2003 году и занимается она созданием различных гаджетов, причём каждый из них делается только в одном экземпляре. За счёт этого стоят устройства недёшево.
- Комплектация. В небольшой коробке лежит только один смартфон.
- Основная фишка аппарата. «Спинка» у него полностью изогнутая, поэтому телефон очень удобно лежит в руке. Вообще в форме корпуса здесь нет ни одной прямой линии. Габариты у смартфона следующие: высота - 123 мм, ширина - 70 мм, толщина - 13,7 мм. Вес устройства - 138 г. При этом задняя крышка наощупь шершавая, а боковые рамки - глянцевые. За счёт этого Balmuda phone можно спокойно носить и без чехла.
- Экран. Диагональ составляет 4,9 дюйма, цветопередача - отличная. При этом можно с лёгкостью дотянуться до любой части экрана одним пальцем. Однако в части приложений (к примеру, игра Asphalt) кнопки меню могут заходить за угол дисплея.
- Процессор. В Balmuda phone установлен Snapdragon 765G. Что касается памяти, то здесь 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной. Вместе с тем расширить объём памяти при помощи MicroSD нельзя.
- Автономность. Самое слабое место устройства. Ёмкость батареи составляет 2500 мА*ч. Однако важно помнить, что Balmuda phone - смартфон всё-таки не игровой, а рабочий.
- Камера. Представлены основная (48 МП) и фронтальная (8 МП) камеры. Присутствуют также портретный режим, кинорежим, ночной режим, Dish и др. Примеры снимков вы можете увидеть ниже.
- Из интересного. Смартфон оснащён модулем NFC, защитой IP44.
- Стоимость. Продаётся устройство в Японии за 104 800 йен, что составляет примерно 68 500 рублей.
Источник: 808