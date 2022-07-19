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Самый красивый бюджетный смартфон? Объявлены российские цены Realme C35

У него лёгкий и тонкий корпус
Помимо флагмана Realme привезла в Россию и бюджетную модель — Realme C35. Это стильный смартфон для молодых людей.
Самый красивый бюджетный смартфон? Объявлены российские цены Realme C35

Сама Realme называет новинку самым стильным доступным смартфоном 2022 года. Устройство выделяется прямоугольными гранями и необычными расцветками. Корпус у аппарат тонкий — всего 8,1 мм.

Realme C35 получил 50-мегапиксельную камеру с датчиком большого размера и апертурой f/1,8. Ещё у него есть чёрно-белый объектив f/2,8 для портретных снимков и объектив f/2,4 для макросъёмки. Фронтальная камера тут 8-Мп.

Смартфон работает на процессоре Unisoc T616, использует батарею ёмкостью 5000 мАч, поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.

Realme C35 продаётся в чёрном и зелёном цветах в версиях 4 + 128 и 4 + 64 ГБ по цене от 18 990 и 16 990 рублей соответственно.

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