Самый красивый бюджетный смартфон? Объявлены российские цены Realme C35

Сама Realme называет новинку самым стильным доступным смартфоном 2022 года. Устройство выделяется прямоугольными гранями и необычными расцветками. Корпус у аппарат тонкий — всего 8,1 мм.

Realme C35 получил 50-мегапиксельную камеру с датчиком большого размера и апертурой f/1,8. Ещё у него есть чёрно-белый объектив f/2,8 для портретных снимков и объектив f/2,4 для макросъёмки. Фронтальная камера тут 8-Мп.

Смартфон работает на процессоре Unisoc T616, использует батарею ёмкостью 5000 мАч, поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.

Realme C35 продаётся в чёрном и зелёном цветах в версиях 4 + 128 и 4 + 64 ГБ по цене от 18 990 и 16 990 рублей соответственно.