Самый крутой смартфон за 10 тысяч рублей. Раньше его продавали только в Китае

Эксперт канала «Польза NET» на YouTube представил обзор китайского смартфона, который раньше можно было приобрести лишь в Китае. Это Realme Q5. У ведущего смартфон был в комплектации 6/128 ГБ.

Вместе со смартфоном в коробке есть прозрачный чехол, кабель USB Type-C, блок питания в 65 Вт.

Оснащён смартфон также разъёмом для наушников. Что касается дисплея, то он имеет матрицу IPS, диагональ 6,6 дюйма, разрешение Full HD+, неплохую плотность пикселей для бюджетника (401 PPI), максимальную яркость в 600 нит. А вот частота обновления экрана здесь - до 120 Гц. В целом же этот дисплей очень неплохой, отмечает ведущий.

Работает Realme Q5 на процессоре Snapdragon 695. Обновление до Android 12 у аппарата тоже уже есть. При этом NFC-модуль отсутствует. Результаты тестирования в бенчмарках - ниже.