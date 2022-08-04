Самый крутой смартфон за 10 тысяч рублей. Раньше его продавали только в Китае

Самый крутой смартфон за 10 тысяч рублей. Раньше его продавали только в КитаеЧастота обновления экрана у него - 120 Гц
Эксперт канала «Польза NET» на YouTube представил обзор китайского смартфона, который раньше можно было приобрести лишь в Китае. Это Realme Q5. У ведущего смартфон был в комплектации 6/128 ГБ.
Вместе со смартфоном в коробке есть прозрачный чехол, кабель USB Type-C, блок питания в 65 Вт.
Оснащён смартфон также разъёмом для наушников. Что касается дисплея, то он имеет матрицу IPS, диагональ 6,6 дюйма, разрешение Full HD+, неплохую плотность пикселей для бюджетника (401 PPI), максимальную яркость в 600 нит. А вот частота обновления экрана здесь - до 120 Гц. В целом же этот дисплей очень неплохой, отмечает ведущий.
Работает Realme Q5 на процессоре Snapdragon 695. Обновление до Android 12 у аппарата тоже уже есть. При этом NFC-модуль отсутствует. Результаты тестирования в бенчмарках - ниже.
Ёмкость батареи составляет у Q5 5000 мА*ч. На максимальной яркости и максимальной частоте обновления проработать в PC Mark смартфон смог 10 часов 8 минут. Причём у него ещё осталось 20 процентов заряда.
Заряжается до 100 процентов устройство за 52 минуты от «родного» блока питания.
За 30 минут просмотра видео на YouTube на пиковой яркости заряд снизился на 6 процентов, за час игры в Genshin Impact - на 29 процентов. Причём во время игры у Realme яркость не понижалась и нагревался аппарат не так сильно.
Что касается камер, то основной модуль имеет разрешение 50 МП и угол обзора в 77 градусов. Помимо этого, есть два дополнительных объектива: телевик (портретный объектив) в 2 МП и макрообъектив в 2 МП. Видео записывать можно максимум лишь в Full HD 30 к/с. Фронтальная камера имеет 16 МП и угол обзора в 79,3 градуса. При этом оптической стабилизации нет - только цифровая, но работает она плохо. Также встречаются на фотографиях засветы. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
Если вы хотите приобрести рабочий смартфон и не планируете снимать видео и фото, то вы вполне можете рассматривать Realme Q5. А вот если камеры для вас - это один из важных пунктов, то лучше выбирайте другой аппарат.