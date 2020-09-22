Самый маленький новый iPhone получит замедленный процессор

iPhone 12 mini оснастят экраном диагональю 5,4 дюйма. Как сообщают инсайдеры, модель будет работать на чипсете Apple B14, который является ухудшенной версией Apple A14. Предполагается, что процессор будет отличаться пониженной частотой работы ядер.

Источники также утверждают, что Apple B14 будет использоваться и в новых смартфонах серии iPhone SE. Они являются наиболее дешёвыми в линейке продукции Apple.

Насколько эти сведения истинны, пока непонятно. Анонс смартфонов новой серии iPhone 12 ожидается в октябре.