Самый мощный игровой смартфон Asus засветился в популярном бенчмарке Geekbench

Использование этого процессора также делает аппарат потенциально самым мощным как минимум в линейке Asus. Помочь этому должно и то, что в устройстве будет до 16 ГБ оперативной памяти.

Об этом стало известно благодаря внезапному появлению смартфона в бенчмарке Geekbench. При этом сама компания-производитель ранее заявляла, что устройство получит 6,78-дюймовый дисплей с частотой обновления 165 Гц. Для сравнения, предыдущие две модели могли похвастаться лишь 144 Гц.

Из прочего стоит отметить аккумулятор на 6000 мАч, быструю зарядку на 65 Вт. Анонс Asus ROG Phone 6 ожидается уже 5 июля в рамках мероприятия, которое пройдёт одновременно в Тайбэе, Берлине и Нью-Йорке.