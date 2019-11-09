Самый первый iPhone наглядно сравнили с последним

Ролик опубликован на канале блогера Маркеса Браунли (Marques Brownlee). Он сравнил дизайн двух iPhone, удобство их использования, качество камеры, «железо». Особенно интересно, конечно, выглядит сравнение фотографий, сделанных на два устройства. По ним чётко виден прогресс, которого достигла Apple.

Также впечатляет разница в размерах экранов. У iPhone 2007 года дисплей имеет диагональ 3,5 дюйма, а у iPhone 11 Pro — 5,8 дюйма.

Целью сравнения, естественно, не была оценка устройств. Блогер хотел показать, как смартфоны компании из Купертино изменились за 12 лет.