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Самый первый iPhone продали за более чем $35 тысяч

А когда-то он стоил всего $499
На аукционе в США продали нераспакованный Apple iPhone первого поколения по колоссальной цене — более $35 тысяч (более двух миллионов рублей по текущему курсу). Наряду со смартфоном на аукционе также была продана первая в истории модель iPod.
Самый первый iPhone продали за более чем $35 тысяч

За iPod отдали $25 тысяч (около 1,5 млн рублей). Первое поколение устройства было выпущено ещё в 2001 году, а первый iPhone представили в 2007 году.

На момент старта продаж самый первый айфон стоил $499.

Источник:Gizmochina
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