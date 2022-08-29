Самый первый iPhone продали за более чем $35 тысяч

А когда-то он стоил всего $499

На аукционе в США продали нераспакованный Apple iPhone первого поколения по колоссальной цене — более $35 тысяч (более двух миллионов рублей по текущему курсу). Наряду со смартфоном на аукционе также была продана первая в истории модель iPod.