Самый популярный техноблогер назвал iPhone 15 Pro королем камер 2023 года - и вот почему

Самый популярный техноблогер назвал iPhone 15 Pro королем камер 2023 года - и вот почемуНо не смартфоном года
Известный ютубер MKBHD объявил победителей своей «премии», и iPhone 15 Pro от Apple занял одно из первых мест, победив не в одной, а в двух номинациях — «Лучшая камера» и «Лучший аккумулятор». По мнению MKBHD, несмотря на то, что есть смартфоны, которые превосходят всех в фотосъемке, видеовозможности iPhone, постоянство и новые функции выделяют его на фоне остальных.
iPhone 15 Plus получил награду за лучший аккумулятор благодаря энергоэффективному дисплею с частотой 60 Гц, что делает его «безболезненным выбором» для пользователей, желающих провести весь день без розетки. Среди других заметных победителей — Galaxy S23 Ultra от Samsung в номинации «Лучший большой телефон», Asus Zenfone 10 в номинации «Лучший маленький телефон после эпохи iPhone mini» и Galaxy A54 от Samsung в номинации «Лучшая стоимость».
Однако главная награда — «Телефон года» — досталась Google Pixel 8. Несмотря на повышение цены на 100 долларов, Pixel 8 впечатлил своим обновленным дисплеем, инновационными программными функциями и обязательством Google обновлять программное обеспечение в течение семи лет. MKBHD описывает его как «хорошо сбалансированный пакет для воздействия, цены и в целом фантастический телефон для пользователей»."