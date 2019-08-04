Самый популярный тест производительности для смартфонов AnTuTu полностью обновился

Началось бета-тестирование AnTuTu версии 8.01. Основные изменения в ней коснулись системы оценки мощности устройств. То есть, сравнивать результаты, которые выдаст AnTuTu V8, с результатами предыдущих версий будет некорректно.

Разработчики AnTuTu обновили алгоритм тестирования центрального процессора: оптимизировали поддержку новой архитектуры ARM для крупных, средних и малых ядер. Изменили тест графического ускорителя, добавив сценарий для тестирования производительности при запуске игр с большой нагрузкой. Обновили тесты памяти: добавили проверку производительности Direct I/O на аппаратном уровне и проверку оптимизации системы вендора. Также изменили тест на удобство использования, в него же включили физическую частоту обновления экрана.